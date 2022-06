Famalicão: Duas mil crianças participam nas Marchas Infantis

As marchas infantis abrem as Festas Antoninas, no dia 9 de junho, quinta-feira. Cerca de duas mil crianças vão desfilar pelas ruas de Famalicão a partir das 14h30.

Estes pequenos marchantes representam mais de vinte instituições educativas, que estão numa azáfama nos preparativos do desfile que é sob o tema “Santo António e o Ambiente”.

Quem quiser assistir pode deslocar-se à cidade a uma destas ruas: Avenida 25 de Abril, depois a Rua Adriano Pinto Basto, Rua de Santo António, Praça 9 de Abril, Rua Júlio Araújo, Avenida 25 de Abril e terminam no Parque 1.º de Maio.

Para além do prémio de participação atribuído a todas as instituições educativas, serão ainda atribuídos três prémios por parte do júri da iniciativa: “Melhor Guarda-Roupa e Arcos”, no valor de 300 euros; “Melhor Marcha”, no valor de 200 euros e o prémio “Grande Vencedor das Marchas Antoninas Infantis”, no valor de 500 euros.

Participam o ACB Jardim Infância e ATL; Associação Gerações; Associação de Moradores das Lameiras; ATA – Associação Trabalhadores da ACO; Centro Social e Cultural Dr. Nuno Simões; Centro Escolar Luís de Camões; Centro Social da Paróquia de Landim; Centro Social de Calendário; Centro Social de Educação – Sol Nascente; Colégio Talvaizinho; Creche e Jardim de Infância D. Elzira Cupertino Miranda; Creche Guia; Engenho; Infantário da Casa do Pessoal do Hospital Distrital de Vila Nova de Famalicão; Mais Plural; Associação de Pais da EB/JI de Avidos e Lagoa; Creche e Jardim de Infância da Nossa Senhora da Lapa da Santa Casa da Misericórdia de Famalicão; Instituto S. José; Infantário Júlio Brandão; Jardim de Infância de Eiral; Escola Básica de Quintão; Escola Básica de Valdossos.

Recorde-se que as Festas Antoninas decorrem em Vila Nova de Famalicão, de 9 a 13 de junho, com um vasto programa composto por cerca de 40 atividades, das quais se destacam o concerto de Diogo Piçarra, o regresso dos “Toninhos” e o grandioso desfile das Marchas Antoninas, na noite do dia 12 de junho.