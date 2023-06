Duas mulheres foram, na noite deste sábado, atropeladas por um veículo, em plena Avenida Carlos Bacelar.

As vítimas, com 59 e 63 anos, terão sido colhidas enquanto atravessavam uma das passadeiras daquela avenida. Foram socorridas pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses, e transportadas, com ferimentos considerados ligeiros, para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A PSP tomou conta da ocorrência.