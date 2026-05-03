Famalicão: Duas mulheres atropeladas pelo próprio carro

Duas pessoas ficaram feridas, na tarde deste domingo, depois de terem sido atropeladas pela própria viatura, na freguesia de Calendário, em Famalicão.

O acidente aconteceu em circunstâncias que ainda estão por apurar, pouco depois das 17h00, na rua do Louredo.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

Segundo informações dos soldados da paz, as vítimas, com ferimentos ligeiros, foram encaminhadas para o hospital local.