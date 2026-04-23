Concelho, Última Hora

Famalicão: Duas vacas resgatadas de um poço em Arnoso Sta. Maria

A tarde desta quinta-feira fica marcada pelo resgate de duas vacas em Arnoso Santa Maria.

O alerta para a rua do Ferrão surgiu por volta das 14h54 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

A operação durou cerca de uma hora e os sete operacionais da corporação mobilizados para o local conseguiram resgatar, com sucesso, as duas vacas que caíram num poço.

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Famalicão: Fim de semana de ouro para a Figueiredo’s Runners and Friends

No passado fim de semana, a equipa famalicense esteve em destaque ao conseguir prémios em duas provas nacionais.

No domingo, dia 19, Joaquim Figueiredo conquistou o título nacional de montanha na categoria M55.Na mesma prova, mas no escalão de M60, Vítor Figueiredo sagrou-se campeão nacional. Na prova que se realizou em Castro D’Aire, Carlos Gomes trouxe para casa o segundo lugar, em M65, assim como António Neto em M70. Vitor Coelho foi sexto no escalão M50.

No dia anterior, Joaquim Lopes sagrou-se vice-campeão nacional, no escalão M45, no Campeonato Nacional da Milha em Estrada, realizado em Eiras, Coimbra.

Famalicão: Câmara quer comprar mais 50 habitações

A Câmara Municipal de Famalicão vai avançar com uma nova Oferta Pública de Aquisição, no valor de 10 milhões de euros, para a aquisição de até 50 imóveis já edificados ou em fase final de construção, no âmbito do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – 1º Direito.

A proposta foi aprovada esta quinta-feira, na reunião do executivo municipal.

A Oferta Pública de Aquisição destina-se à compra de vinte e quatro habitações de tipologia T2 e vinte e seis de tipologia T3 que devem estar prontas a habitar ou em fase final de construção até junho deste ano, de forma a cumprir os prazos de execução do PRR.

“Há esta janela de financiamento que queremos aproveitar para fazer uma nova consulta ao mercado e assim complementar o trabalho que temos no terreno na área da habitação, com cerca de 200 habitações em construção para arrendamento acessível resultantes de um investimento de cerca de 27 milhões de euros”, realça o Presidente da Câmara, Mário Passos.

Depois de uma Oferta Pública de Aquisição lançada pela autarquia, no passado, que não teve interessados, as expectativas do município são agora mais positivas, acreditando que dentro de um mês já haverão respostas favoráveis.

A aposta da autarquia na habitação tem vindo a desenvolver-se em várias frentes em resposta aos problemas habitacionais dos famalicenses, nomeadamente, através da construção de novos fogos que se destinam a arrendamento acessível para agregados familiares cujos rendimentos não lhes permite encontrar soluções.

Famalicão: Maria Leal dá concerto em Cavalões

O Parque Desportivo Amândio Oliveira Carvalho, em Cavalões, recebe este fim de semana a Mostra Comunitária desta localidade que terá como cabeça de cartaz Maria Leal.

No sábado, o espaço abre às 14 horas e até ao concerto da cantora, agendado para as 24 horas, decorrem várias atividades, desde futebol, encontro de motas antigas, torneio de malha, corrida de atletismo, demonstração de drift e a atuação dos Bombos com Vida.

No domingo, a partir das 8 horas até ao encerramento, por volta das 18 horas, mais um dia muito preenchido, incluindo missa campal, marcada para as 11 horas. Antes e depois, caminhada, passeio a cavalos, futebol, aeromodelismo, passeio de bicicletas antigas e artes marciais.

Famalicão: «A grande mentira do emagrecimento» é o tema do Rotary Talks #3

O Rotary Talks #3 a realizar no dia 7 de maio, pelas 21h00, no Auditório da CESPU em Famalicão, tem como tema central “As grandes mentiras do Emagrecimento e Exercício”.

Segundo o Rotary Clube de Famalicão, a iniciativa tem como objetivo “separar ciência de opinião, expor erros comuns e discutir o que realmente faz diferença — sem atalhos, sem soluções milagrosas”.

Ricardo Bomtempo, comunicador e especialista em estratégia comercial, e André Viera de Castro, CEO e especialista em comunicação serão os moderadores do evento que conta com a participação de dois convidados. Rui Garganta é Doutorado em Ciências do Desporto, investigador e professor na FADEUP há 40 anos. Ozzi Silva é investigador independente e criador de conteúdos sobre emagrecimento, estilo de vida e mudanças comportamentais.

A inscrição para assistir ao Rotary Talks #3 é gratuita, mas os lugares são limitados, como tal a reserva pode ser feita online aqui.

Famalicão: AE Camilo Castelo Branco celebra Martin Luther King Jr e a Interculturalidade

No âmbito do Projeto Ubuntu, decorreu no Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco uma atividade interdisciplinar que aliou literatura, cidadania e valores humanos, centrada nos temas da interculturalidade, identidade e igualdade.

A obra “Os Cabelos de Lelê”, de Valeria Belém, serviu de ponto de partida para um diálogo aberto sobre identidade, autoaceitação e diversidade cultural. Através da história da personagem Lelê, os alunos foram desafiados a reconhecer o valor das diferenças e a importância de uma construção positiva da identidade, reforçando a ideia de que cada indivíduo contribui de forma única para a comunidade.

Num segundo momento, os alunos aprofundaram o conhecimento sobre a vida e o legado de Martin Luther King Jr., destacando o seu papel na luta pelos direitos civis e pela igualdade. A análise da sua ação e mensagem permitiu evidenciar valores como a justiça, a não-violência e a esperança, incentivando os jovens a refletir sobre a responsabilidade na construção de uma sociedade mais inclusiva e equitativa.

A atividade culminou com uma dinâmica de grupo que levou à criação de um mural inspirado no emblemático discurso “I Have a Dream”, simbolizando as aspirações dos alunos a um mundo mais justo e igualitário.

A iniciativa integrou o projeto PIPSE EducAve – “Leave no one Behind”, promovida pelo Instituto Padre António Vieira e financiada pelo programa Norte 2023.

Famalicão: Aluno da Escola Padre Benjamim Salgado vai às Olimpíadas Ibero-Americanas de Informática

Tomás Gonçalves Pereira (12.º F), do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, de Joane, classificou-se no 10.º lugar na final nacional das Olimpíadas Nacionais de Informática – ONI’2026, que decorreu nas instalações do Departamento de Ciência de Computadores (DCC) da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, no passado dia 18.

O aluno famalicense integra um grupo restrito de “olímpicos” que participarão nas Olimpíadas Ibero-Americanas de Informática (OII’2026), prova que decorrerá à distância. Poderá ainda estar entre os 6 que representarão Portugal nas Western-European Olympiad in Informatics (WEOI’2025) que decorrerão no Luxemburgo e, ainda, participar nas Olimpíadas Internacionais de Informática (IOI’2026) que se desenrolarão no Uzbequistão, caso se classifique entre os 4 melhores olímpicos nacionais.

Além de Tomás Gonçalves, a Escola Padre Benjamim Salgado esteve representada nesta final por Beatriz Oliveira Dias (12.ºB), com boa prestação entre os 28 finalistas da competição. A Beatriz é, ainda, a primeira aluna do AEPBS a chegar à final nacional das ONI.

Recorde-se que os dois alunos do AEPBS foram apurados, no dia 20 de março, entre os mais de 400 alunos oriundos de 83 escolas nacionais.

A direção da Escola elogia a prestação dos alunos ao nível da programação de computadores, uma vez que contaram apenas com 7 meses de aprendizagem de uma disciplina que requer um esforço contínuo e persistente «e que, certamente, constituirá apenas o início de um admirável percurso académico e, claro, nas competições internacionais que se aproximam».