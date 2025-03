Famalicão: Duas vítimas encarceradas depois de colisão na N206, em Requião

Dois operacionais dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, um homem e uma mulher na casa dos 20 anos, ficaram feridos na manhã desta quinta-feira quando se dirigiam ao local do acidente mortal que aconteceu na Avenida S. Silvestre, em Requião.

Enquanto circulava na N206, próxima do local do acidente, a ambulância embateu num carro e os dois bombeiros acabaram por ficaram com ferimentos ligeiros. Os dois operacionais seguiam com o objetivo de fazer a remoção do corpo da mulher de 74 anos a quem foi declarado óbito no local.