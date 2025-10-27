Famalicão: Duas vitórias, um empate e uma derrota

Na décima primeira jornada do nacional sub-19, o FC Famalicão venceu, 1-2, em Braga, com golos de Simão Neto e Miguel Galeano. A equipa famalicense, que no próximo sábado recebe o Vizela, soma 22 pontos e ocupa o terceiro lugar.

No campeonato reservado aos sub-17, e novamente contra o Braga, os famalicenses perderam, por 4-2. Marco Pereira marcou os dois golos. Com 10 jornadas, o Famalicão soma 16 pontos e ocupa a quinta posição. No próximo domingo recebe o líder, o Porto.

Os sub-15 jogaram em casa do Salgueiros e empataram, 1-1, com golo de Cristiano Teixeira, passando a somar 10 pontos em nove jornadas. No domingo, há visita ao Feirense.

Na 2.ª divisão do campeonato nacional sub-17, a equipa B do Famalicão (sub-16) venceu, 1-2, em casa do Lourosa, com golos de Pote e Pedro Lopes. Com mais um ponto, passa a somar 19 e segue no segundo lugar. O campeonato regressa a 16 de novembro com os jovens famalicenses a receberem o líder da prova, a UD Oliveirense.

Foto arquivo