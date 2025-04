Famalicão: Duatlo com recorde de inscritos

Famalicão: 25 de Abril começa sexta-feira com a exposição do fotojornalista António Pereira de Sousa

As comemorações do 51.ª aniversário do 25 de Abril estendem-se, este ano, ao longo de um mês. O primeiro momento acontece esta sexta-feira, no Museu Bernardino Machado, às 17 horas, com a inauguração de uma exposição fotográfica – “Agosto de 1975 – Famalicão no Mapa da Revolução” – do fotojornalista António Pereira de Sousa. A mostra estará patente até ao dia 4 de maio.

Trata-se de uma iniciativa da Casa da Memória Viva que, no dia 26, promove outro momento de importante revelo. A conferência “Famalicão Cidade Aberta”, no auditório da Fundação Cupertino de Miranda, colocará ilustres famalicenses – Jorge Moreira da Silva, João Cerejeira, D. Jorge Ortiga, José Bomtempo, Bacelar Ferreira, entre outros – numa jornada de reflexão e debate prospetivos sobre o futuro de Vila Nova de Famalicão.

Para o dia 24, às 21 horas, o salão nobre da Junta de Freguesia de Mogege recebe, no âmbito do projeto Há Cultura, “O Cravo da Formiguinha Celeste, enquanto que o Museu Bernardino Machado terá “Versos e Sons de Abril”, a partir das 21h30.

No dia 25 de abril, para além da sessão solene da Assembleia Municipal, marcada para as 10 horas, há desporto com um torneio de minibasquetebol em Vermoim, numa organização da ATC, e o Torneio da Liberdade, em Delães, organizado pelo clube local.

“Músicas de Abril” serão cantadas, às 12 horas, no Parque do Quinteiro, em Oliveira São Mateus, e entre as 15 e as 17 horas pode visitar os Paços do Concelho. Inscrições: protocolo@famalicao.pt (limitadas a 25 participantes). Às 16 horas, na sala de conferências dos Paços do Concelho, é apresentado o livro “25 de Abril Revolução Popular – 50 Anos, 50 Testemunhos”, de Artur Sá da Costa.

A “Noite do Conto e da Poesia”, com o tema Abril e a Liberdade, terá lugar no Auditório da Casa de Delães, às 21h30