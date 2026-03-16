Famalicão: Duatlo já contam com mais de 600 inscritos

Na manhã de domingo, a partir das 10 horas, no Parque da Devesa sai mais uma edição – a 14.ª – do Duatlo de Famalicão, uma organização da Associação Amigos do Pedal de Famalicão (AdP), com o apoio da Federação de Triatlo de Portugal.

O duatlo já conta com mais de 600 atletas que vão participar numa prova com partida e chegada no Parque da Devesa, num percurso que combina BTT e atletismo. A prova segue o modelo dos anos anteriores, com os atletas a terem um desafiante percurso que percorre caminhos, campos e floresta em torno da Devesa. A prova começa com um primeiro segmento de atletismo, com cerca de 5 quilómetros, seguido de um percurso de BTT, com cerca de 18 quilómetros de extensão, e termina com uma última fase de corrida, com cerca de 2,1 quilómetros, realizada totalmente no Parque da Devesa.

As inscrições ainda estão a decorrer em www.amigosdopedal-famalicao.com e a organização promete «um cenário desafiante para todos os atletas, que vão desfrutar dos trilhos e do palco da corrida».

A realização da prova vai condicionar a circulação automóvel nas avenidas do Brasil, Carlos Bacelar, Humberto Delgado e 25 Abril, entre as 10 e as 10h30.