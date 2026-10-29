A Associação Amigos do Pedal já divulgou a data da próxima edição do Duatlo de Famalicão, «o mais participado em Portugal». A prova é uma coorganização com Federação de Triatlo de Portugal e vai trazer, como é tradição, os melhores atletas nacionais a Famalicão. É no dia 21 de março, no regresso da competição ao Parque da Devesa.

O Duatlo de Famalicão, além dos respetivos títulos, junta centenas de praticantes que se desafiam numa prova de atletismo e BTT, também por entre trilhos de bosques e quintas em volta da cidade.

Com a partida e chegada na Devesa, os participantes têm pela frente uma corrida de cerca de 5 quilómetros, seguida de percurso de BTT com cerca de 20 quilómetros de extensão; terminam a prova com novo segmento de corrida com cerca de 2,1 quilómetros a realizar em percurso no parque da Devesa.

As inscrições abrem a 1 janeiro de 2027 e têm um limite máximo.