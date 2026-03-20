Concelho, Desporto

Famalicão: Duatlo sai para a estrada na manhã de domingo

Devido à realização do Duatlo Famalicão, este domingo, entre as 9h00 e as 11h00, algumas ruas da cidade estarão cortadas ao trânsito: Rua Fernando Mesquita; Rua Cruzeiro Seixas; Avenida do Brasil; Avenida Carlos Bacelar; Av. Narciso Ferreira; Av. 25 de Abril; Av. Marechal Humberto Delgado e Rua José Sousa Carvalho Brandão. O parque de estacionamento da Devesa, junto ao Citeve, encerra às 22 horas desta sexta-feira, reabrindo domingo, pelas 16h00.

A prova, que vai na 14.ª edição, começa às 10 horas, no Parque da Devesa, sendo uma organização da Associação Amigos do Pedal de Famalicão (AdP), com o apoio da Federação de Triatlo de Portugal.

O duatlo já conta com mais de 600 atletas que vão participar numa prova com partida e chegada no Parque da Devesa, num percurso que combina BTT e atletismo. A prova segue o modelo dos anos anteriores, com os atletas a terem um desafiante percurso que percorre caminhos, campos e floresta em torno da Devesa. A prova começa com um primeiro segmento de atletismo, com cerca de 5 quilómetros, seguido de um percurso de BTT, com cerca de 18 quilómetros de extensão, e termina com uma última fase de corrida, com cerca de 2,1 quilómetros, realizada totalmente no Parque da Devesa.

A organização promete «um cenário desafiante para todos os atletas, que vão desfrutar dos trilhos e do palco da corrida».

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Macominho faz oferta de equipamento ao IPO

A empresa Macominho juntou-se ao desafio lançado pelo Batman famalicense e ofereceu ao IPO um carrinho de enfermagem de última geração, completo com compartimentos para medicamentos e todos os extras necessários.

A oferta aconteceu esta semana, nas instalações do Instituto Português de Oncologia do Porto.

Para o futuro, a MACOMINHO prevê também contribuir para a aquisição de outros equipamentos essenciais à pediatria infantil daquela unidade.

Famalicão: Bombeiros combatem incêndio em serração

Várias corporações de bombeiros foram acionadas, cerca das 11h15, para um incêndio de grandes dimensões, numa serração, na freguesia de Nine.

Estima-se que parte da indústria, localizada na rua do Casal de Era, tenha ficado totalmente tomada pelas chamas.

 

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Não há informações da existência de feridos, apenas danos materiais.

 

Famalicão: Hortas Urbanas já têm 180 utilizadores

As Hortas Urbanas, localizadas na Avenida dos Descobrimentos, têm 180 pequenos lavradores. Cada um cuida do seu pequeno talhão de terra, que tem entre 25, 50 e 100 m2. Nestes pequenos espaços, as pessoas são livres de fazerem as suas sementeiras e plantações, de acordo com a sazonalidade, tal e qual qualquer agricultor da aldeia.

Neste arranque da Primavera, é possível ver o remexer da terra, o adubar e o semear de novas plantações. Para estes agricultores citadinos é uma oportunidade para acrescentar ao cabaz alimentar produtos frescos a baixo custo, compensado o aumento do custo de vida.

Mas para muitos destes hortelãos, o cultivo da terra é também uma terapia ocupacional, para aliviar o stress do dia a dia. É o que acontece com Sameiro Amorim, que aos 80 anos, esquece todas as dificuldades da idade. É utilizadora há quase uma década e diariamente vai das Lameiras para a horta, fintando a solidão. É apenas um exemplo, há muitos outros.

Não é só a ajuda à economia doméstica, a promoção da saúde mental ou o combate ao envelhecimento ativo, nas hortas urbanas é valorizada a vertente da economia circular, porque os resíduos orgânicos, como as aparas de relva e a estilha de podas das árvores da cidade são usados como fertilizantes para os talhões.

Há um outro aspeto que o município considera relevante e que tem a ver com a inclusão. Além das hortas elevadas para quem não se pode baixar por problemas de saúde, existe a integração de jovens que trabalham para o município ao abrigo de programas para pessoas com necessidades especiais. É o caso de Diogo Araújo, de 26 anos, e de Manuel Silva, de 21, que trabalham na manutenção do espaço. Diogo destaca o prazer de «trabalhar ao ar livre»; Manuel fala de uma porta que «dificilmente se abriria noutro lugar». Além de zelarem pelo espaço ajudam quem ali trabalha nas hortas.

Para o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, este projeto representa «o compromisso do concelho com uma agricultura sustentável que coloca as pessoas no centro». O autarca acrescenta ainda que estes espaços são um bom exemplo de «que o cultivo da terra em ambiente urbano é uma ferramenta poderosa para a saúde mental, para o envelhecimento ativo e para a integração dos cidadãos».

Os interessados em juntar-se a esta comunidade podem candidatar-se através do formulário disponível em www.famalicao.pt ou no Balcão Único de Atendimento, podendo o documento ser entregue presencialmente ou via e-mail para camaramunicipal@famalicao.pt. Todos os hortelãos têm de frequentar, obrigatoriamente, uma formação gratuita de 12 horas em Agricultura em modo de Produção Biológica disponibilizada pelo município.

Famalicão: GD Cavalões vai ser academia do Sporting

O Grupo Desportivo de Cavalões está em vias de fechar uma parceria para ser uma academia do Sporting Clube de Portugal.

Neste sentido, e para a época 2026-2027, o emblema famalicense está à procura de um coordenador técnico para a formação (com experiência na área, de preferência); treinadores; treinadores estagiários; e treinadores de guarda-redes.

Os interessados devem enviar currículo para gdcavaloes@gmail.com

 

Famalicão: ULS do Médio Ave recebe alunos do Curso Técnico de Auxiliar de Saúde

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave, cuja área de influência abarca os concelhos de VN Famalicão, Trofa e Santo Tirso, é uma das entidades parceiras do Agrupamento de Escolas da Trofa que, na passada quarta-feira, celebrou protocolos com cerca de meia centena de empresas e instituições da região, para garantir estágios para os alunos dos cursos profissionais.

Através desta parceria, a ULS Médio Ave vai continuar a receber alunos do Curso Técnico de Auxiliar de Saúde, proporcionando-lhes experiência real em contexto de cuidados de saúde.

Como destacou o presidente do conselho de administração, Luís Vales, «a saúde começa muito antes da doença e constrói-se, desde logo, na escola. Mais do que formar profissionais, trata-se também de contribuir para cidadãos mais informados e conscientes».

Esta iniciativa do Agrupamento de Escolas da Trofa, liderado pelo famalicense Miguel Maia, reforça a ligação com as entidades parceiras, abrindo portas aos alunos para o desenvolvimento de competências em contexto real de trabalho. Estes estágios são, por isso, fundamentais na formação dos estudantes, porque alinhados com a prática e com as necessidades das empresas, facilitando uma futura integração no mercado de trabalho.

 

Guarda-sol “sai de férias” sem autorização na Mocidade Alegre de Landim

A associação Mocidade Alegre Landim denunciou, com algum humor, nas redes sociais, o desaparecimento de um guarda-sol das suas instalações.

Segundo a publicação partilhada nas redes sociais, o objeto foi visto pela última vez a ser levado por duas pessoas, numa situação registada pelas câmaras de videovigilância do espaço. A direção afirma que existem imagens claras da ocorrência e que os autores já foram identificados.

Apesar do tom descontraído, a associação apela à devolução do guarda-sol, admitindo que possa ter sido apenas um “empréstimo” momentâneo. Ainda assim, deixa o aviso de que, caso não seja devolvido, o caso poderá seguir para as autoridades.

“Para já estamos com humor, mas já de seguida será com rigor nas autoridades”, refere a direção da associação.