Famalicão: Duatlo sai para a estrada na manhã de domingo

Devido à realização do Duatlo Famalicão, este domingo, entre as 9h00 e as 11h00, algumas ruas da cidade estarão cortadas ao trânsito: Rua Fernando Mesquita; Rua Cruzeiro Seixas; Avenida do Brasil; Avenida Carlos Bacelar; Av. Narciso Ferreira; Av. 25 de Abril; Av. Marechal Humberto Delgado e Rua José Sousa Carvalho Brandão. O parque de estacionamento da Devesa, junto ao Citeve, encerra às 22 horas desta sexta-feira, reabrindo domingo, pelas 16h00.
A prova, que vai na 14.ª edição, começa às 10 horas, no Parque da Devesa, sendo uma organização da Associação Amigos do Pedal de Famalicão (AdP), com o apoio da Federação de Triatlo de Portugal.
O duatlo já conta com mais de 600 atletas que vão participar numa prova com partida e chegada no Parque da Devesa, num percurso que combina BTT e atletismo. A prova segue o modelo dos anos anteriores, com os atletas a terem um desafiante percurso que percorre caminhos, campos e floresta em torno da Devesa. A prova começa com um primeiro segmento de atletismo, com cerca de 5 quilómetros, seguido de um percurso de BTT, com cerca de 18 quilómetros de extensão, e termina com uma última fase de corrida, com cerca de 2,1 quilómetros, realizada totalmente no Parque da Devesa.
A organização promete «um cenário desafiante para todos os atletas, que vão desfrutar dos trilhos e do palco da corrida».