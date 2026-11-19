Este sábado, a partir das 18h30, o Pavilhão Linhares de Castro, na Póvoa de Varzim, é palco de uma partida de hóquei em patins onde a liderança do campeonato nacional da 2.ª divisão, zona norte, está em jogo.

O FAC, isolado e invicto com 12 pontos em quatro jornadas, visita o CD Póvoa, um dos segundos classificados, a apenas 3 pontos. Por isso, este duelo pode reforçar o primeiro lugar do Famalicense ou, então, promover a equipa poveira à liderança.

As duas equipas são, atualmente, as que mais marcam na prova (24 Póvoa e 22 FAC) e as que melhor defendem: 5 golos apenas.