A atleta da Associação Figueiredo’s Runners and Friends foi a melhor portuguesa na classificação feminina da Maratona de Nova Iorque, emblemática prova que decorreu no passado domingo.
Com o tempo de 3:11:05 horas, Dulce Silva, atleta F50, conseguiu um excelente resultado numa das principais maratonas do mundo.
Outra famalicense, Ana Mesquita, foi a terceira melhor lusa, com 3:18:13 horas.
A prova reuniu perto de 60 mil atletas e celebrou os 50 anos do percurso pelos cinco bairros de Nova Iorque. Os participantes percorreram os 42,195 quilómetros entre Staten Island e o Central Park, passando por Brooklyn, Queens, Manhattan e Bronx.