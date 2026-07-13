Famalicão: Dupla famalicense consegue top 10 no Guimarães Rally Show

A equipa composta por João Pedro Sousa e Tiago Silva competiu, no passado sábado, no Guimarães Rally Show, onde terminou no 8. º lugar da classificação geral e no 4. º posto na categoria de duas rodas motrizes.

Após a prova, o piloto destacou que «o principal objetivo passava por voltar a competir, recuperar o ritmo e voltar a ganhar confiança ao volante do Clio. Saímos de Guimarães satisfeitos com o andamento demonstrado e com a forma como conseguimos reagir às dificuldades iniciais».

Já o seu companheiro e navegador, Tiago Silva, fez um balanço positivo, afirmando «foi um excelente regresso à competição. Conseguimos evoluir ao longo do dia, divertir-nos e voltar a sentir o ritmo de prova, que era o mais importante nesta fase da época».

O evento foi organizado pelo Motor Clube de Guimarães. O percurso incluiu uma passagem pela Penha e duas pela Super Especial citadina.

A dupla famalicense agradece ainda a todos os patrocinadores que apoiam a equipa.

Foto: Rui Machado