Na manhã deste domingo, duas mulheres que circulavam de carro na rua do Couce, na freguesia de Requião, foram abalroadas por outra viatura e surpreendidas por dois indivíduos que se dirigiram a elas. Em sua posse tinham um pé de cabra, usado para ameaçar as vítimas e roubar duas malas onde havia dinheiro, telemóveis e outros objetos pessoais, tendo depois abandonado o local.

Na impossibilidade de contactar as autoridades no imediato, as duas mulheres dirigiram-se a casa e denunciaram a situação à GNR de Riba d’Ave.

Após a descrição feita pelas vítimas, a Guarda Nacional Republicana conseguiu localizar um dos homens, de 34 anos, na freguesia de Delães, que tinha em sua pose alguns dos objetos furtados. O suspeito foi detido e será presente a Tribunal esta segunda-feira para conhecer as medidas de coação.

Em liberdade continua o outro suspeito que ainda não foi identificado pelas autoridades.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, já no sábado terá acontecido um episódio semelhante, com a mesma abordagem, também levado a cabo por dois indivíduos.