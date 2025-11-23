Concelho, Última Hora

Famalicão: Dupla usa arma falsa no assalto à Repsol, “era um isqueiro”

Um homem de 47 anos e uma mulher de 42 foram detidos na quinta-feira, em Famalicão, depois de fugirem a pé para uma zona de mato, na sequência do assalto a um posto de combustível na VIM. No momento da detenção tinham consigo vários maços de tabaco e 264 euros em numerário.

Fonte próxima adiantou à Cidade Hoje que o assalto foi cometido com recurso a um objeto semelhante a uma arma, que se revelou afinal ser um isqueiro em formato de pistola. A rápida intervenção dos militares permitiu desenvolver diligências no local que levaram à identificação e interceção da dupla.

 

Além da apreensão do material subtraído, os detidos foram encaminhados para o hospital, onde receberam tratamento devido à sua dependência de drogas. Ambos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Novidade no Natal de Famalicão: Comboio também vai passar por Joane, Riba d’Ave e Ribeirão

O tradicional Comboio de Natal traz este ano uma novidade: vai circular também pelas vilas do concelho. A iniciativa, da responsabilidade da ACIF – Associação Comercial e Industrial de Famalicão, terá pelo menos um dia dedicado a cada uma das três vilas: Joane, Riba d’Ave e Ribeirão.

O anúncio foi feito por Hélder Costa, presidente da ACIF, durante o arranque oficial da campanha de Natal, este sábado ao final da tarde, no centro de Famalicão. Segundo o responsável, a medida pretende levar o espírito natalício mais perto das pessoas e dinamizar o comércio local em todo o concelho.

O Comboio de Natal continua a circular no centro da cidade, mas com esta extensão às vilas, a organização espera envolver ainda mais famílias e comerciantes na época festiva.

Famalicão: Riba d’ Ave continua na Europa

Com empate, 2-2, em Tomar, o Riba d’ Ave CSJ Group continua na WSE CUP, prova europeia de hóquei em patins.

Na partida disputada ao final da tarde deste sábado, o Tomar esteve a vencer, 2-0, mas os ribadavenses foram capazes de empatar o jogo e, assim, carimbar um lugar nos quartos de final. Gonçalo Santos “Totti” e Gustavo Pato foram os autores dos golos num empate com sabor a vitória.

Recorde-se que na primeira mão da WSE Cup o Riba d’ Ave venceu, 3-2, o Tomar.

Famalicão vence Estoril Praia e está nos oitavos de final da Taça de Portugal

O Futebol Clube de Famalicão garantiu este sábado a qualificação para os oitavos de final da Taça de Portugal, ao vencer o Estoril Praia por 2-1, num jogo disputado no Estádio António Coimbra da Mota.

A partida começou praticamente com um golpe de sorte para os famalicenses. Logo aos 2 minutos, um desvio infeliz de A. Tsoungui resultou num auto-golo, colocando o Famalicão em vantagem muito cedo. O Estoril tentou reagir, mas a equipa minhota mostrou maior organização e capacidade para controlar o ritmo do encontro.

Na segunda parte, aos 78 minutos, Pedro Bondo aumentou a vantagem do Famalicão, sendo que pouco tempo depois o Estoril ainda reduziu mas não foi suficiente para virar o resultado.

Com esta vitória, o Famalicão segue para os oitavos de final da prova-rainha do futebol português. O clube vai conhecer na próxima semana o adversário da próxima fase, no sorteio a realizar pela Federação Portuguesa de Futebol.

Famalicão: Colisão entre duas viaturas na N206 em Gavião

O início de tarde deste sábado ficou marcado por uma colisão entre duas viaturas, na N206, em Gavião, Vila Nova de Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 14h00 e para o local foi acionada a PSP.

Não há, ainda, informação sobre a existência de feridos, apenas a nota de que o trânsito se encontra condicionado no local.

Famalicão: Aldeia de Natal abre hoje com muitas novidades e 4 milhões de luzes

A Aldeia de Natal de Famalicão abre hoje, às 18h00, espalhada pela Praça D. Maria II, Praça 9 de Abril e Praça Mouzinho de Albuquerque. O momento marca também a estreia do espetáculo multimédia na Praceta Cupertino de Miranda e o acender das luzes de Natal, que este ano somam quase quatro milhões em todo o concelho.

O evento traz de volta a pista de gelo, a roda gigante, o ‘Circo de Papel’, street food, o Mercado de Natal e várias animações para as famílias. A grande novidade é a “Praça dos Sonhos”, na Praça 9 de Abril, com novas atrações para os mais pequenos, incluindo realidade virtual e uma rampa de Snow Tubing.

Na Praça Mouzinho de Albuquerque ficam a árvore de Natal e a pista de gelo, enquanto a Praça D. Maria II acolhe o Mercado de Natal, o espetáculo multimédia e o comboio e carrossel de Natal.

Famalicão: Sustentabilidade e Cibersegurança em debate no Centro de Estudos Camilianos e Casa das Artes

Vila Nova de Famalicão recebe esta segunda-feira, 24 de novembro, duas conferências nacionais, para debater a sustentabilidade ambiental e a Cibersegurança da Administração Local.

A conferência “Sustenta-Habilidade à moda do NORTE”, iniciativa promovida pela Águas do Norte, decorre a partir das 10h00, no Centro de Estudos Camilianos em S. Miguel de Seide, contando na abertura com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves; com o presidente do Conselho de Administração da Águas de Portugal, António Carmona Rodrigues e o presidente do Conselho de Administração da Águas do Norte, António Cardoso.

O objetivo é a promoção do debate sobre a sustentabilidade ambiental e apresentar a estratégia da empresa relativa às questões ambientais e energéticas do projeto “Água que nos Une”.

O Fórum de Cibersegurança da Administração Local (FCSAL), promovida pelo Centro Nacional de Cibersegurança vai decorrer na Casa das Artes, nos dias 24 e 25 de novembro. A sessão de abertura está marcada para as 15h30, com intervenção do presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos e do coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança Lino Santos.

O encontro, que acontece em cooperação com a Comunidade Intermunicipal do Ave e o Município de Vila Nova de Famalicão, tem como objetivo reunir autarquias, entidades intermunicipais e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), para promover a ciber-resiliência na Administração Local.