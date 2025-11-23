Famalicão: Dupla usa arma falsa no assalto à Repsol, “era um isqueiro”

Um homem de 47 anos e uma mulher de 42 foram detidos na quinta-feira, em Famalicão, depois de fugirem a pé para uma zona de mato, na sequência do assalto a um posto de combustível na VIM. No momento da detenção tinham consigo vários maços de tabaco e 264 euros em numerário.

Fonte próxima adiantou à Cidade Hoje que o assalto foi cometido com recurso a um objeto semelhante a uma arma, que se revelou afinal ser um isqueiro em formato de pistola. A rápida intervenção dos militares permitiu desenvolver diligências no local que levaram à identificação e interceção da dupla.

Além da apreensão do material subtraído, os detidos foram encaminhados para o hospital, onde receberam tratamento devido à sua dependência de drogas. Ambos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.