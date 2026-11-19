Em Famalicão, os jogadores da formação usufruem de reconhecidas condições infraestruturais de qualidade e desenvolvem o seu talento num clube que, este ano, e pela sexta vez consecutiva, viu renovado o estatuto de entidade formadora cinco estrelas. A nota máxima foi atribuída pela Federação Portuguesa de Futebol. E a prova do trabalho – bom trabalho – que é desenvolvido a partir da Academia está na constante chamada de jogadores às seleções nacionais. Muito deles passaram por contextos formativos no Benfica, Sporting ou Porto, mas foi a partir do Famalicão que começaram a somar internacionalizações.

Um dos exemplos é António Mendes. Na passada terça-feira, o defesa central estreou-se pela Seleção Nacional sub-18 que venceu, 2-1, os Estados Unidos, em jogo de preparação. António Mendes, de 17 anos, chegou ao Famalicão esta época, depois de anos de formação no Sporting e Benfica, mais foi ao serviço do Vila Nova que cumpriu a primeira internacionalização. No Famalicão, na equipa sub-19, já jogou 12 partidas.

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Quem também foi chamado ao jogo com os EUA, foi Lamine Fawler, de 16 anos, que cumpriu a décima terceira internacionalização, todas a partir do FC Famalicão. Antes, em quatro épocas no Benfica, o também defesa central, nunca tinha conseguido chegar à seleção.

Mas a par destes dois exemplos, outros jogadores tiveram de chegar ao emblema famalicense para evoluírem e serem chamados às seleções. Dos muitos, realce para Mathias de Amorim e Gustavo Sá. Ambos pontificam no meio campo dos sub-21.

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Hugo Oliveira, Rodrigo Ribeiro, Rodrigo Rêgo, Luís Sampaio, Duarte Oliveira e Luís Balbo (posteriormente passou a representar a Venezuela) também fizeram parte do seu percurso formativo nos principais emblemas nacionais (Porto, Benfica e Sporting), mas foi no Famalicão que subiram às seleções.

Estes exemplos, atestam que o ecossistema formativo no FC Famalicão propicia condições para o desenvolvimento e para o alto rendimento, ligando o treino, a competição e o acompanhamento para que o jogador possa evoluir e potenciar as suas qualidades.