Famalicão é “Autarquia Familiarmente Responsável”

O município de Famalicão voltou a ser classificado como “Autarquia Familiarmente Responsável”. Um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo município na implementação de políticas e medidas de apoio às famílias, ao longo do ano, em diversas áreas de atuação, como Educação, Habitação, Transportes, Saúde, Cultura, Desporto e Ação Social.

Segundo o presidente da Câmara, trata-se «de um reconhecimento das políticas que promovemos para os famalicenses, mas também para os trabalhadores do município, e que muito nos orgulha, porque validam os programas que temos desenvolvido e têm impacto direto no bem-estar de cada um dos nossos cidadãos».

Foram tidas em causa políticas como as bolsas de estudo a estudantes universitários, a criação das Bolsas de Talento Jovem, os apoios à renda e às obras no âmbito do programa municipal Casa Feliz, o pagamento das inscrições federativas desportivas e respetivos seguros aos jovens atletas do concelho, a existência de um quarto escalão de apoio social municipal na Educação e a disponibilização de consultas de nutrição e psicologia direcionadas aos jovens. Medidas internas como a conciliação de horários de trabalho flexíveis para apoio à família e o apoio médico nas áreas de medicina, psicologia, osteopatia e nutrição para os trabalhadores do município.

É a décima quarta vez – décima terceira consecutiva – que a autarquia famalicense recebe esta distinção, atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, um projeto promovido pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, em parceria com o Instituto da Segurança Social.

O objetivo do prémio é acompanhar, premiar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas ao nível da responsabilidade familiar.

A bandeira de “Autarquia Familiarmente Responsável”, símbolo entregue aos municípios distinguidos, vai ser entregue ao Município a 19 de novembro, em cerimónia a realizar no Auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.