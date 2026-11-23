No próximo ano, Famalicão e Calendário estão de regresso às Marchas Antoninas, após alguns anos de ausência. Através da recém-criada Associação Coração da Vila, por um grupo de pessoas jovens, será dada «nova vida a uma tradição que faz parte da memória e da identidade da comunidade famalicense.

Publicidade

A associação pretende voltar a levar às ruas a alegria, a ousadia e o espírito de comunidade que fazem parte desta tradição e não esconde a ambição de fazer deste projeto algo diferenciador. «Há vontade de surpreender, elevar expectativas e apresentar uma marcha que não passe despercebida», refere em comunicado.

Publicidade

E esse trabalho já começou há vários meses, com contactos e encontros com associações, instituições e diferentes agentes locais, procurando conhecer melhor a comunidade e criar ligações que possam dar força a esta iniciativa.

A preparação para as Antoninas de 2027 está já em curso, com a associação a trabalhar nos vários elementos que darão forma à sua primeira participação no desfile e já tem a decorrer as inscrições para integrar a Marcha de Famalicão e Calendário estão disponíveis através do seguinte formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemEnhLRCYmdVu_FcKnvB7yiVSm_2C6amQ8VMFSTe1lmH_EqQ/viewform