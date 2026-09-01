A Junta da União de Freguesias de Famalicão e Calendário vai reforçar o apoio à população com a criação de dois serviços destinados, sobretudo, a pessoas com dificuldades de mobilidade ou que vivem sem apoio familiar próximo.

O “Vai com a Junta” é um serviço de transporte que pretende facilitar as deslocações necessárias para tratar de assuntos do quotidiano. Através dos meios da Junta, os fregueses poderão contar com apoio para realizar tarefas consideradas essenciais.

A segunda resposta chama-se “A Junta Vai” e funciona de forma inversa: em vez de serem as pessoas a deslocarem-se, é a Junta que leva o apoio até suas casas. Entre as situações previstas está a recolha de receitas e medicamentos nas farmácias e a respetiva entrega aos beneficiários.

Ricardo Mendes, presidente da União de Freguesias, destaca que estas medidas foram pensadas para responder a situações de maior isolamento e falta de retaguarda familiar. Para o autarca, trata-se de colocar os recursos da Junta ao serviço de uma população que necessita de maior proximidade no acesso a bens e serviços essenciais.