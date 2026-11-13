Ana Marinho (S. Salvador do Campo) e Tiago Pereira (SL Benfica) – atletismo; Yago Carrera (FC Porto) – basquetebol; Pedro Almeida (ralis) e Paulo Ballas Jr (enduro/trail) – desportos motorizados; Tomás Araújo (SL Benfica) – futebol profissional; Francisco Silva (GD Natação); Famalicão Dança (evento); e Riba d´Ave e FAC (grandre prémio do júri coletivo) são os clubes e atletas famalicenses que constam da lista final de nomeados para mais uma edição dos troféu desportivos “O Minhoto”, cuja 29.ª edição vai decorrer em VN Cerveira, no dia 23 de novembro, no Palco das Artes.

Estão nomeados representantes de 22 municípios, dos 24 da região Minho, com Braga, Viana do Castelo, Guimarães, VN de Famalicão e Barcelos a terem o maior número de nomeados.

O apuramento aconteceu em 3 fases distintas, por um Júri composto por mais de 130 elementos, entre jornalistas desportivos, representantes de associações e federações, bem como personalidades do desporto da região. CIDADE HOJE faz parte do júri desde a primeira edição.

Realce para os nomeados do Grande Prémio do Júri Coletivo: Clube de Ténis de Guimarães (Guimarães), Famalicense AC (VN Famalicão), Riba D’Ave HC (VN Famalicão) e Voleibol Clube de Viana (Viana do Castelo). Os nomeados para o Grande Prémio do Júri Individual são: Ana Pinho Rodrigues (Natação – Caminha), Armindo Araújo (Automobilismo – Guimarães), Fábio Magalhães (Andebol – Braga) e Tiago Brito (Futsal – Braga).

O Troféu Consagração tem como nomeados: Ângela Fernandes (Remo – Caminha), Humberto Gomes (Andebol – Braga) e Vânia Neves (Natação – Viana do Castelo).

O evento vai também homenagear os atletas que foram Campeões do Mundo, da Europa e Medalha de Ouro nos jogos Olímpicos da Juventude, no último ano e que conquistaram 45 títulos, em modalidades como a canoagem, ciclismo, remo, natação, atletismo, hóquei em patins, desporto adaptado e râguebi, entre outras.

Esta iniciativa é uma organização da Associação de Valorização e Divulgação Regional “A Nossa Terra”, atribuindo 27 troféus, de entre 83 nomeados, a praticantes, dirigentes, treinadores, árbitros e clubes, das diversas modalidades, num reconhecimento do mérito de todos os que dão de si em prol da prática desportiva e alcançam resultados dignos de destaque.

Na Gala, será também distribuída a revista oficial do evento, que serve como anuário do desporto minhoto, retratando a realidade desportiva de cada concelho, desde atletas de referência, dirigentes e os clubes mais relevantes do fenómeno desportivo da região. Da mesma faz parte também o histórico de premiados e os dados essenciais dos nomeados desta edição.