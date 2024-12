Famalicão é dos concelhos com mais nomeados para “O Minhoto”

São já conhecidos os 86 nomeados da 27.ª edição dos Troféus Desportivos “O Minhoto”, cuja gala terá lugar em Barcelos, a 10 de dezembro, com cerca de 500 convidados.

Há nomeados de 21 municípios, dos 24 da região Minho, um feito nunca antes alcançado. Braga, Viana do Castelo, Guimarães, VN de Famalicão e Barcelos são, com naturalidade, porque os mais populosos, os municípios com maior número de nomeados. Nas várias categorias, de Famalicão, por exemplo, estão indicados o Riba d´Ave Hóquei Clube, o hoquista Gonçalo Alves, o futebolista Ukra ou Miguel Ribeiro, presidente da SAD do FC Famalicão. Também o jogador do Benfica, Tomás Araújo, está indicado, tal como o Agrupamento de Escolas D. Maria II, Gabriel Maia, no atletismo, ou Filipe Carneiro, no desporto adaptado.

O apuramento aconteceu em três fases, por um Júri composto por mais de 100 elementos, entre jornalistas desportivos, representantes de associações e federações, bem como personalidades do desporto da região.

O evento vai, também, homenagear os atletas Olímpicos e Paralímpico em Paris 2024, tal como acontecerá, com todos os que foram Campeões do Mundo e da Europa no último ano – perto de 20.

Os Troféus Desportivos “O Minhoto” são promovidos pela Associação de Valorização e Divulgação Regional “A Nossa Terra”, atribuindo 28 troféus, de entre 86 nomeados, a praticantes, dirigentes, treinadores, árbitros e clubes, das diversas modalidades, num reconhecimento do mérito de todos os que dão de si em prol do todo, de quem se dedica à prática desportiva e alcança resultados dignos de destaque.

Na Gala, será também distribuída a revista oficial do evento, que serve como anuário do desporto minhoto, retratando a realidade desportiva de cada concelho, desde atletas de referência, dirigentes e os clubes mais relevantes do fenómeno desportivo da região. Da mesma faz parte também o histórico de premiados e os dados essenciais dos nomeados desta edição.