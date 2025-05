Famalicão: “É o jogo mais difícil; queremos o apoio dos adeptos”

A treinadora do Famalicão apela aos adeptos que apoiem a equipa na tarde deste domingo, na primeira mão do play off de manutenção.

Rita Castro e Silva diz que “este é o jogo mais difícil e também dos mais importantes desta época”, por isso é importante “o apoio dos nossos adeptos “.

A partida com o Rio Ave está marcada para as 14 horas, no campo número dois do Estádio Municipal. Os sócios têm entrada gratuita. Público paga 3 euros.

A segunda mão joga-se a 7 de junho, em Vila do Conde.