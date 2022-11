Famalicão é o maior salão de baile do mundo

David Fonseca, Soraia Chaves, Tiago Bettencourt e Joaquim de Almeida vão marcar presença no Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão, que acontece de 21 a 26 de novembro, na Casa da Juventude, no Centro de Estudos Camilianos em Seide, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão e na Fundação Castro Alves, em Bairro. A entrada é livre.

Encontram-se em competição cerca de 40 curtas-metragens, que vão ser exibidas de 21 a 24 de novembro, em duas sessões diárias, às 15h00 e às 21h30, na Casa da Juventude, culminando com a atribuição dos prémios no dia 26.

Este ano, a noite de encerramento da 8.ª edição do Ymotion, a 26 de novembro, arranca com a atuação do músico e cinéfilo, David Fonseca, a partir das 21h30, no Centro de Estudos Camilianos, que vai apresentar músicas do seu mais recente álbum, ‘Living Room Bohemian Apocalypse’, lançado no passado mês de junho. Nesta noite também será feita uma homenagem à atriz Soraia Chaves, cuja estreia no cinema remonta a 2005 no papel de ‘Amélia’, protagonista no filme ‘O Crime do Padre Amaro’ (2005).

De referir que, também no dia 26 de novembro, o músico e cineasta, Tiago Bettencourt, vai apresentar, em primeira mão, as primeiras imagens do filme ‘Tiago Bettencourt – O Outro Lado do Eclipse’, um objeto musical realizado pelo próprio músico sobre o impacto que a pandemia teve na sua carreira. A apresentação vai ter lugar na Fundação Castro Alves, pelas 17h00.

Também em destaque na semana principal do festival estará a antestreia do novo filme do realizador Leonel Vieira, ‘O Último Animal’ (2022), protagonizado por Joaquim de Almeida, marcada para dia 25 de novembro, às 21h30, na Casa das Artes de Famalicão, com a presença do ator.

Ainda antes desta antestreia, no Centro de Estudos Camilianos, pelas 15h00, será apresentado o ‘Novíssimo Cinema Português’, que vai abordar o casting no cinema português, e que conta com a presença da atriz Beatriz Godinho, protagonista da série ‘Cuba Libre'(2022), e de Carla Quelhas, agente do departamento de atores da Elite, que estarão à conversa com o comissário do festival, Rui Pedro Tendinha.

Na noite de encerramento do festival serão entregues os prémios da competição de curtas-metragens do Ymotion a jovens realizadores portugueses, com destaque para o ‘Grande Prémio Joaquim de Almeida.

Recorde-se que o YMotion é um festival organizado pelo Município de Vila Nova de Famalicão desde 2015, que se tem vindo a afirmar no circuito de mostras e festivais de cinema do país, servindo de alavanca para o trabalho de jovens cineastas dos 12 aos 35 anos de idade.

Para mais informações consulte www.ymotion.org .