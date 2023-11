Na jornada deste domingo da pró nacional da AF de Braga, a Associação Desportiva Oliveirense recebeu e venceu o Santa Maria, por 2-1, e subiu ao primeiro lugar. Apesar de ter um jogo/resultado em suspenso pelo que aconteceu em Cabreiros, o conjunto famalicense soma 25 pontos, à frente do Maria da Fonte e Vieira.

Em quarto lugar está o Joane, com 22 pontos, depois da vitória, 3-0, sobre o Amares.

A AD Ninense perdeu, 2-1, com o Ponte e é nona da classificação, com 17 pontos. Ainda nesta décima segunda jornada o Bairro perdeu , 1-0, com o Prado. A equipa famalicense soma 8 pontos e é antepenúltima.