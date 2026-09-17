Na tarde deste sábado, às 15h30, o FC Famalicão joga na Choupana, casa do Nacional da Madeira. Para a antevisão ao jogo – Carlos Carvalhal fará este sábado, antes do almoço – foi chamado Tamás Szücs.
O médio, que esta semana foi chamado à seleção da Hungria e que na noite de domingo passado, foi titular no empate contra o Sporting, considera que o Famalicão «é suficientemente forte para vencer o jogo». Já conhece das condições muito particulares quando se joga na Choupana, «mas nós vamos lá para vencer (…) Vamos praticar o nosso jogo e tentar o nosso melhor», avisou.
Confira, no vídeo, as declarações do jovem médio para o jogo da 7.ª jornada Liga Portugal Betclic.