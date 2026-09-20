Vila Nova de Famalicão ocupa o 6.º lugar do ranking nacional de concelhos com mais postos de combustível, com um total de 47 estabelecimentos.

O concelho famalicense surge empatado com Barcelos e Santa Maria da Feira, e aparece à frente de outros municípios de grande dimensão.

Na lista estão, por exemplo, Guimarães, com 45 postos, e Matosinhos, com 44, enquanto Famalicão conta com mais estabelecimentos de abastecimento de combustível.

No topo do ranking está Vila Nova de Gaia, com 68 postos, seguida de Lisboa, com 66, Leiria, com 63, Sintra, com 56, e Braga, com 53.

Os dados, atualizados em julho de 2026, contabilizam 3.472 postos de combustível em 308 municípios portugueses, colocando Famalicão entre os concelhos com maior número de estabelecimentos deste tipo no país.