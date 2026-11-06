A equipa treinada por Ricardo Silva está de volta ao Estádio Municipal quase um mês depois. O último encontro foi a 12 de outubro, na receção ao Alverca (0-4) e no regresso «estamos a contar com o apoio dos nossos adeptos e estou muito confiante que os jogadores vão dar uma boa resposta», garantiu o treinador famalicense.

O jogo desta sexta-feira, no Estádio Municipal, às 20h45, com o Arouca, é da décima primeira jornada da I Liga. Ricardo Silva acredita que os seus jogadores estão preparados «para uma equipa que vem com o ânimo em cima, naturalmente, com o dobro dos pontos e que entrará em campo sem a pressão do resultado, por assim dizer. Mas quando o árbitro apita e a bola rola estas coisas pesam pouco. Estamos preparados para um desafio interessante», garante.

Sobre o regresso a casa, «é motivo de alegria. Queremos mostrar aos nossos adeptos aquilo que conseguimos fazer e estamos a contar com o seu apoio. Estou muito confiante que os jogadores vão dar uma boa resposta», vaticinou Ricardo Silva na antevisão ao jogo desta sexta-feira, no Estádio Municipal.

Os bilhetes estão à venda sob as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 10 regularizada para a Bancada Nascente; público: 10 euros o bilhete. A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou em https://smartfan.tickets/comprar-bilhetes?ev=4417

Esta sexta-feira, a bilheteira do Estádio Municipal abre às 18h45 e abertura de portas é às 19h15.