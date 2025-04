Famalicão: EA Rosa Oliveira venceu Milha Urbana a título individual e coletivo

Na passada semana, o presidente da Câmara Municipal, visitou a União de Freguesias de Gondifelos, Outiz e Cavalões, onde se inteirou «da vontade de se avançar para a ampliação do cemitério» de Cavalões, estando a decorrer a negociação do terreno. Mário Passos também visitou o Grupo Desportivo de Cavalões, cujo espaço tem sido alvo de obras de beneficiação, com apoio da junta e Câmara Municipal.

Em mais uma Presidência de Proximidade, seguiu para Gondifelos que, recentemente, inaugurou a Casa Mortuária, e foi ver os investimentos na rede viária, designadamente a rua das Castanheiras. Também passou pelas instalações do Grupo Desportivo de Gondifelos que, em breve, substituirá o relvado (por relva sintética).

Este périplo por estas três localidades, começou com o almoço com os mais novos na Escola Básica de Outiz, «onde fui recebido com alegria habitual das crianças e onde estive à conversa com professores e auxiliares para sentir o pulsar da comunidade escolar», assinala o autarca. O contacto com o tecido económico, ficou marcado pela visita a uma das maiores indústrias de transformação de carne e uma marca de referência a nível nacional, a Porminho. Acompanhado pelo presidente da União de Freguesias, Manuel Novais, e por outros elementos do executivo local, Mário Passos percorreu Outiz «para conferir investimentos feitos e acompanhar obras a decorrer e discutir projetos futuros», como a pavimentação da rua Comendador da Costa e Sá e a pavimentação que será feita na zona de estacionamento junto ao adro da igreja. Nesta localidade, passou pela pista de radiomodelismo, no Parque de Lazer, e pelo espaço onde irá nascer a Associação Amigos Altas Rotações.

Como sempre, Mário Passos fechou a visita com a habitual reunião com as associações e movimentos da freguesia, «onde mais uma vez constatei a dinâmica, dedicação e o permanente inconformismo para fazer mais e melhor pela comunidade».