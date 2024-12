Famalicão: EARO com 19 pódios em Castelões

“Portugalidade: a essência de um povo e a conexão com o mundo” é o tema da 12.ª edição do Ciclo de Jornadas Políticas Concelhias organizadas pela Comissão Política Concelhia do Partido Chega. Está marcada para 6 de dezembro, sexta-feira, às 21h30, no auditório da União de Freguesias de Famalicão/Calendário.

É convidado o empresário, analista político e presidente da Fundação Meninos de Bissauzinho e da Associação Portuguesa dos Autarcas Monárquicos, Manuel Beninger. Além de outros cargos políticos, foi candidato do Partido Chega a deputado à Assembleia da República pelo Círculo de Fora da Europa em 2022.

O objetivo da Comissão Política Concelhia do Chega é promover o espírito crítico entre os militantes e simpatizantes do Chega. A entrada é gratuita, com inscrições em cpcchegafamalicao@sapo.pt ou famalicao.chega@gmail.com.