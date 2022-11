A atleta famalicense Ana Marinho sagrou-se, na manhã deste domingo, vice-campeã nacional de corta-mato longo. Na prova disputada na cidade de Amora, a atleta do S. Salvador do Campo, mostrou o seu bom momento de forma.

O Corta-Mato Cidade de Amora, que vai na 32.ª edição, decorreu em simultâneo com o 99.º Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo, prova que serviu de observação dos atletas para o Campeonato da Europa, com Ana Marinho a reunir, atualmente, todas as condições e resultados para ser chamada.