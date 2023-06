Famalicão: EARO com nove pódios na Milha Urbana de Viana

A Romaria do Senhor dos Aflitos e do padroeiro S. Tiago decorre de 22 a 25 de julho com um programa onde se destacam os concertos de José Malhoa, Eclipse Orquestra, no dia 24 de julho, Banda Delta 7 e os Dj´s Chinelos Com Vida, no primeiro dia das festividades.

O programa é vasto, como pode conferir no cartaz, sendo que as principais cerimónias religiosas decorrem no último dia, 25 de julho, com a missa campal às 11 horas, e a majestosa procissão, que sai às 19 horas, com guarda de honra a cavalo pela GNR, bem como da fanfarra dos BV Famalicenses.