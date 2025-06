Famalicão: EARO com quatro nos nacionais sub-18

Do associativismo, ao voluntariado, passando pelo turismo, pela inclusão, pela agricultura, indústria, saúde ou desporto, a candidatura do PS à presidência da Câmara Municipal deu a conhecer os 15 rostos daqueles que são os mandatários setoriais. Da lista realce para o Chef Álvaro Costa, para o turismo e restauração; o médico Duarte Santos, para a saúde, Filipe Brito, desporto; ou Tiago Machado, para a cultura. Para a inclusão foram escolhidas duas utentes da AFPAD: Ana João e Anabela Silva.

A cerimónia decorreu na noite da passada sexta-feira, no auditório da Casa de Delães. A sessão serviu, também, para Eduardo Oliveira apresentar as linhas gerais do seu programa autárquico.

A “A Mudança” do candidato passa, por exemplo, pela intervenção do poder local para resolver os problemas da habitação; uma maior resposta social; a construção de um novo hospital; a revitalização do comércio tradicional e aposta na formação de mão de obra qualificada; e a melhoria da rede viária, do estacionamento e dos transportes públicos.

Ivo Sá Machado, coordenador do Programa Autárquico, deu a conhecer os principais eixos e objetivos da candidatura de Eduardo Oliveira e partilhou a visão, prioridades, propostas e compromissos para o futuro. O candidato, por seu turno, diz que 25 anos do mesmo executivo «é muito tempo, especialmente porque não se está a construir mudança. Sem gestão e sem rumo nada se constrói. E disso estão os famalicenses cansados».

A apresentação contou com Ricardo Costa, candidato socialista à Câmara Municipal de Guimarães, que falou dos projetos conjuntos para a região, como o Metro de Superfície a ligar as cidades do quadrilátero urbano.