Famalicão: EARO com seis pódios no Torneio Olímpico Jovem

Seis nadadores do Grupo Desportivo de Natação competiram, este fim de semana, no XXXV Trofeu Villa de Gijon/Espanha, em representação da seleção regional. Destas prestações, João Oliveira estabeleceu um novo máximo nacional na estafeta de 4×50 Estilos, no quarteto composto por João Costa, João Oliveira, Mariana Cunha e Francisca Martins, ao realizar o tempo de 1:49,28.

Os nadadores famalicenses contribuíram para a ANNP conquistar o primeiro lugar neste prestigiado torneio, com o Afonso Silva e Rodrigo Pereira a ganharem a medalha de prata nos 400 Estilos e nos 200 Mariposa, João Oliveira, a medalha de bronze nos 100 e 200 Bruços, e Daniela Lopes, também o bronze nos 400 Estilos. Mafalda Mesquita venceu a final B, 100 Costas, e Tomás Costa foi segundo da final B, 200 Bruços.

«Os atletas estão de parabéns, demonstrando toda a sua qualidade e compromisso com a modalidade. São estes factos que demonstram que só com o investimento no trabalho sério, sistemático e contínuo é possível chegar a patamares de excelência no desporto de rendimento», elogia o treinador Pedro Faia.