Famalicão: EARO encerra época com convívio em Mogege

A Associação Desportiva Ninense corre para a nova época desportiva não fugindo ao seu passado. Ou seja, manutenção de muitos atletas, promoção de juniores e uma aposta na melhoria das instalações desportivas. «É esta a nossa realidade a que não queremos fugir», aponta Amadeu Costa, presidente do clube. No plano desportivo «vamos procurar alcançar a manutenção o mais rápido possível», promete Mário Jorge, o treinador.

O plantel 2023/2024 apresentou-se ao trabalho na tarde deste sábado. Há um único reforço, Ricardo Cardoso, ex-Martim, e seis juniores do clube. O grupo ainda não está fechado, prevendo-se a inclusão de, pelo menos, dois atletas para o meio campo e setor ofensivo. Mário Jorge traça como linha mestra a continuidade ao que foi feito no passado recente, «com resultados interessantes e com a juventude a dar uma resposta muito positiva. Sabemos dos riscos inerentes a esta aposta nos jovens, mas acho que vamos fazer um campeonato tranquilo». As expectativas são, por isso, as mesmas dos últimos anos, com o treinador a manter um discurso «consciente», balizado na realidade do clube. «Estamos numa realidade totalmente diferente daquela que se vive noutros clubes e que eu também já vivi. Fazemos um forte aproveitamento da formação, com uma inerente diminuição dos custos».

A Pró Nacional da AF Braga regressa a um formato “antigo”, reunindo todas as equipas numa única competição e não dividida em duas séries como aconteceu na época passada. «Cá estaremos para nos adaptarmos. Eu prefiro esta realidade. Um campeonato onde os pontos que ganhamos são reais. No que vamos ter mais dificuldade será na substituição de alguns elementos, designadamente o Hélder Araújo e o Vitó. Queremos colmatar estas ausências».

O discurso de Rui Torres não difere muito. O capitão da equipa, com seis anos de casa, também fala na manutenção, acreditando que a continuidade de grande parte do plantel «dá garantias». Os jovens, garante, «serão devidamente integrados para estarem aptos para disputarem um campeonato exigente, sempre competitivo, com equipas muito competentes e com jogos decididos nos detalhes».

Segunda-feira começa a ser colocado um novo relvado sintético

O palco dos jogos do Ninense entra em obras a partir de segunda-feira, com a colocação de um novo piso sintético. É o reflexo «da aposta que temos feito nas infraestruturas», aponta o presidente da direção, que agradece os apoios institucionais que o clube tem recebido, bem como dos patrocinadores, sócios e amigos.

Outra aposta é na formação. Com orgulho diz que desde que é presidente – e vão quatro anos – «já subiram onze juniores. É esta a nossa realidade. Investir nas infraestruturas e na formação», cuidando que o plantel sénior «seja o melhor possível e que tenha condições para alcançar os seus objetivos. Vamos para a competição pensando jogo a jogo, em busca de um campeonato tranquilo», conclui Amadeu Costa.

Plantel

Guarda-redes – Diogo (júnior), Machado e Pedro Rocha; defesas – Faria, João Paulo, Martins, Pima (júnior), Pinto, Rui Torres, Vitinha; médios: Pereira, Bruninho, Gonçalo, Kiko, Leo, Ricardo Cardoso (ex-Martim), Rui Camilo (júnior), Samu (júnior); avançados: Carlitos, Filipe, Francisco (júnior), Luís, Marques e Seara (júnior).

A equipa técnica é liderada por Mário Jorge, tendo como adjuntos Carvalhinho, Diogo Matos, Ricardo Sousa e Ricardo Costa.