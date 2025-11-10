Famalicão: EARO sagra-se Campeã Regional nos Escalões Jovens

«O PSD é hoje a força política que melhor interpreta as aspirações das populações do distrito de Braga»

As eleições autárquicas de 12 de outubro «confirmaram que o PSD é hoje a força política que melhor interpreta as aspirações das populações do distrito de Braga. Demonstrámos que sabemos conquistar a confiança das pessoas com base no trabalho, na proximidade e na competência das nossas equipas autárquicas», firmou Paulo Cunha, na noite da passada sexta-feira.

Na primeira assembleia distrital do PSD, depois do ato eleitoral, o famalicense considerou que a vitória em Guimarães teve um elevado valor histórico, porque «representa não apenas a mudança política num dos concelhos mais emblemáticos do país, mas também a prova de que o PSD está unido e preparado para servir melhor os cidadãos».

No momento de balanço eleitoral, o líder da Distrital, Paulo Cunha, elogiou o empenho «e a dedicação dos candidatos apresentados nos 14 concelhos do distrito», sublinhando o trabalho desenvolvido em cada território. O PSD manteve a liderança em nove câmaras municipais, destacando as vitórias em Guimarães e Cabeceiras de Basto.

O resultado assume «particular relevância» ao verificar-se que o PSD conquistou o triplo das autarquias do Partido Socialista, que apenas venceu em três municípios do distrito.

Outro marco histórico, considerou Paulo Cunha, foi a vitória nos quatro concelhos do Quadrilátero Urbano — Braga, Guimarães, Barcelos e Famalicão —, «um feito inédito na história democrática portuguesa. Com esta conquista, o PSD passa a liderar os quatro maiores concelhos do distrito e quatro das maiores cidades do país».

A Distrital destacou ainda «o excelente desempenho eleitoral de vários autarcas social-democratas», por exemplo o de Mário Passos, em Famalicão, que foi o 8.º autarca com mais votos a nível nacional.

Em Guimarães, no Teatro Jordão, a sessão começou com um voto de pesar e um minuto de silêncio em memória de Pinto Balsemão, fundador do partido.