Famalicão: EARO soma muitos pódios na Eco Run de Paio Pires

A Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão vai a votos no dia 11 de março. Para a Assembleia Eleitoral, que decorre na sede, entre as 14 e as 15h30, os sócios que pretendam candidatar-se devem, obrigatoriamente, apresentar a lista ao presidente da Assembleia Geral, por correio registado (via CTT) até ao dia 15 de fevereiro. Os órgãos sociais que resultarem da eleição vão exercer funções no quadriénio 2023/2026.

Depois do ato eleitoral, às 16 horas, decorre uma Assembleia Geral Ordinária, com a seguinte agenda de trabalhos: pontos: 1 – apresentação, discussão e aprovação do relatório de atividades relativo ao exercício de 2022; 2 – apresentação, discussão e aprovação do relatório de contas e parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício do ano de 2022; 3 – apresentação do plano de atividades para o ano de 2023; 4 – apresentação do orçamento para o ano 2023; 5 – outros assuntos de interesse para a associação. Findos os trabalhos, decorre nova assembleia, às 17 horas, para tomada de posse dos novos órgãos sociais.