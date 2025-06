Famalicão: EARO vence coletivamente na Bernardino Machado

No Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado – evento integrado nas comemorações das Festas Antoninas – o Liberdade FC correu com seis atletas, dos quais se destacaram Tânia Silva, com o terceiro lugar no escalão sénior.

Do lado feminino, destaque para o 3º lugar da atleta sénior Tânia Silva. Do lado masculino, realce para a vitória de Jaime Gonçalves, no escalão de veteranos, e do segundo lugar júnior Rodrigo Rouxinol. Igual destaque para Frederico Vilhena (4º júnior) e Saúl Vilhena (60º geral de veteranos).

Coletivamente, a associação Liberdade FC conseguiu o terceiro lugar coletivo.