Famalicão: EARO vence Corrida REN nos escalões jovens e foi segunda em absolutos

No passado sábado, na 9ª Corrida REN, organizada pela (GRACAFE), a Escola de Atletismo Rosa Oliveira venceu coletivamente nos escalões jovens e foi segunda em termos absolutos, com Rui Oliveira, Gonçalo Rodrigues (1º júnior), Dinis Neves, Filipe Coelho, Joaquim Coelho, Rosa Oliveira, Anabela Silva e Renata Barros.
Nos escalões de formação, a equipa foi a grande vencedora com 266 pontos, seguida do Vizela (147) e do NB Barrosa (134 pontos).
Individualmente, em benjamins A, Diana Cunha foi segunda, enquanto que em benjamins B a vitória foi para Luís Neto.
Em iniciados, Mariana Martins foi a primeira a cortar a meta e Tomás Ramos foi segundo. No escalão juvenil, Luísa Pereira foi terceira e Francisco Barros terminou em segundo lugar.
A EARO levou a esta prova cerca de 30 atletas, todos eles com bons desempenhos contribuindo para a vitória coletiva nos escalões mais jovens.