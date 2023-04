Famalicão: EARO vence Grande Prémio da Juni

Na jornada seis da fase de apuramento de campeão do nacional sub-19, o Famalicão recebeu e venceu, 2-1, o Sporting. A equipa famalicense lidera isolada, com 15 pontos, à frente do Benfica, com 12. As duas equipas encontram-se na próxima jornada, no Seixal.

Do jogo deste domingo, com o Sporting, Gustavo Barros colocou o Famalicão na frente, aos 16 minutos, na marcação de uma grande penalidade. O Sporting empatou na segunda parte, aos 50 minutos, mas Tomás Oliveira, aos 57, fez o segundo golo famalicense e o resultado manteve-se assim até final.