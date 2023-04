Famalicão: EARO vence grande prémio do S. Salvador do Campo

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informa haverá um corte de abastecimento de água na vila de Joane, no próximo dia 11 de abril (terça-feira).

O corte terá início às 14h e será prolongado até às 18h. A medida será realizada para que os serviços operacionais do município possam realizar uma manutenção na rede de abastecimento de água.

Zonas afetadas:

– Rua Leognan (irá afetar a Escola Bernardino Machado e as Piscinas Municipais de Joane);

– Travessa S. João;

– Largo Vila Boa;

– Avenida Dr. Mário Soares;

– Rua Vila Boa;

– Travessa dos Saldanhas;

– Travessa Agra de Alvar;

– Rua Agra de Alvar;

– Rua Monte do Rio;

– Travessa Monte do Rio;

– Rua da Labruge;

– Travessa da Labruge;

– Travessa Nossa Senhora do Rosário;

– Travessa de Gavim;

– Rua de Gavim;

– Avenida Monte Alvar;

– Travessa Habitorre;

– Travessa Monte Alvar;

– Rua Habitorre;

– Avenida Restauração.