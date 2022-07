Famalicão: EARO vence individual e coletivamente Vitalis Kids Challenge

A Escola de Atletismo Rosa Oliveira conquistou vários pódios na última etapa do Vitalis Kids Challenge by Hyundai que decorreu no dia 3 de julho na Cidade do Porto. Em destaque pela equipa Joanense estiveram os seguintes atletas: Benjamins A: 1.º lugar Luís Neto; Benjamins B: 2.º Tomás Ramos; Infantis M 1.º Tiago Silva; Infantis F 1.ª Rafaela Araújo e 2.ª Mariana Martins. Juvenis F 1.ª Leonor Pereira; juvenis M 2.º Pedro Castro.

A EARO venceu coletivamente em infantis femininas.

Participaram, ainda, com bons resultados: Ana Silva, Luísa Castro, Inês Sousa, Ana Soares, Lourenço Pereira, Hugo Vaz, Afonso Pereira e Afonso Silva.

Fechou, assim, esta série de três etapas de 2022 com muitas vitórias, numa verdadeira festa do atletismo e do desporto.