Famalicão: EB 2,3 Júlio Brandão vence no Distrital de Ginástica Acrobática e de Grupo

Esta quinta-feira vai a reunião de Câmara, para análise e aprovação, os resultados da discussão pública da proposta de execução urbanística junto ao Tribunal, intervenção que promoverá a requalificação da Avenida Engenheiro Pinheiro Braga.

Esta importante via de entrada e saída na cidade será alvo de uma profunda intervenção, entre a rotunda da Variante Nascente e a de Santo António, no âmbito da intervenção urbanística que vai decorrer na zona envolvente ao Palácio da Justiça de Vila Nova de Famalicão. A avenida terá duas faixas de rodagem, com separador central, passeios e via ciclável nos dois sentidos da marcha, semáforos e duas novas rotundas, uma junto ao Tribunal e outra perto do E. Leclerc.

Perante as propostas apresentadas no decurso da discussão pública, o projeto poderá ter alterações ao apresentado em outubro de 2021. Nesta altura, estava definido que o espaço a intervencionar pelo promotor imobiliário consagra, para além de zona habitacional, uma superfície comercial que ocupará 2.300m2, e zonas de comércio com “lojas-âncora” e serviços. É, ainda da sua responsabilidade a construção dos arruamentos no interior e arredor da urbanização, incluindo o alargamento da Avenida Eng.º Pinheiro Braga.

Uma relevante parte do terreno está consagrada para espaços públicos e equipamentos e a continuação do Parque de Sinçães, para Norte, com a requalificação da linha de água que existe no local. Há um total de 22 mil metros quadrados para espaços verdes e 17 mil m2 para arruamentos. O parque de estacionamento do Tribunal também será requalificado.