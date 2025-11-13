Concelho, Educação

Famalicão: EB da Carreira assinala Dia de São Martinho

No dia de S. Martinho, os alunos do Jardim de Infância de Bente e da Escola Básica da Carreira reviveram tradições.

A data foi celebrada na companhia do grupo de escuteiros da Carreira que proporcionaram momentos de interação, jogos e demonstrações musicais. As crianças saltaram à fogueira e aproveitaram para comer as habituais castanhas assadas.

Deixe um comentário

Famalicão: Paulo Ricardo Lopes mantém-se disponível para dar a cara pela Iniciativa Liberal

A Iniciativa Liberal Famalicão realizou na passada terça-feira, um plenário de membros, no Auditório da União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, com o propósito de avaliar os resultados das Autárquicas 2025 no concelho.

Destaque para o facto de a Iniciativa Liberal ter pela primeira vez eleitos na Assembleia Municipal de Famalicão – Miguel Fidalgo e na Assembleia de Freguesia de Joane – Plácido Dias.

O partido aprovou por unanimidade um voto de louvor ao Grupo de Coordenação Local, aos candidatos e demais participantes na campanha eleitoral.

Paulo Ricardo Lopes, coordenador da IL Famalicão, salienta que “nesta nova fase é importante construir um grupo de trabalho de apoio aos nossos eleitos, bem como trabalhar para continuar o crescimento da IL em Vila Nova de Famalicão e representar os 2 655 votantes que obtivemos nestas eleições”.

O coordenador concelhio manifestou disponibilidade para “continuar a dar a cara pela IL Famalicão, garantindo uma estrutura viva e independente das tentativas de absorção por parte de outros partidos”.

Famalicão: “Escola aberta” este sábado na EB Terras do Ave

No próximo sábado, entre as 10h00 e as 12h00, decorre na Escola Básica Terras do Ave a iniciativa “Escola Aberta”. Um evento que pretende dar a conhecer o ambiente educativo, os projetos e oportunidades oferecidas aos alunos.

Uma oportunidade para conhecer de perto os espaços, professores, clubes e atividades que tornam a escola um lugar de crescimento, criatividade e bons resultados.

Programa
10h00 – Sessão de Boas-Vindas no Auditório | Abertura oficial e apresentação da escola
10h30 – Encontro com o Autor Biblioteca Escolar | Apresentação do livro “A menina do não”, com o autor famalicense Francisco André Silva
11h00 – Momento de Relaxamento e Bem-Estar Espaço E360_2 | Atividade de mindfulness aberta a toda a comunidade
11h20 – Associação de Matraquilhos de Pedome (AMAPE)
11h30 – Visita Guiada à Escola – Ponto de Encontro: Painel Erasmus | Descubra os projetos, laboratórios e clubes

Famalicão: Oficina totalmente destruída por incêndio, chamas estiveram muito perto da casa vizinha

Ficou totalmente destruída pelas chamas a oficina, em Delães, onde deflagrou um incêndio, ao início da tarde desta quinta-feira.

O alerta para as chamas, na Avenida do Loureiro, chegou aos Bombeiros de Riba d’Ave perto das 12h30.

Os soldados da paz conseguiram evitar o avanço das chamas para uma moradia vizinha, no mesmo terreno onde laborava a oficina.

Não há registo de feridos, apenas avultados danos materiais.

 

Famalicão: Eduardo Oliveira recebe 92,7% dos votos de confiança no PS

A Comissão Política do Partido Socialista de Vila Nova de Famalicão aprovou uma moção de confiança à liderança de Eduardo Oliveira, com 92,7% dos votos a favor.

A reunião, que teve lugar ontem, serviu também para avaliar os resultados do partido nas últimas eleições autárquicas. Os comissários apontaram o que correu menos bem e apresentaram propostas para fortalecer o PS e alcançar o objetivo de conquistar a Câmara Municipal.

Eduardo Oliveira agradeceu a confiança e afirmou que o partido vai continuar unido “para servir e cuidar de todos os famalicenses”.

Famalicão: JI e EB de Bairro celebram o S. Martinho com magusto tradicional

No dia de São Martinho, os alunos do Jardim de Infância e da Escola Básica de Bairro assinalaram a data com um magusto.

Nas salas de aula, as crianças ouviram a história de S. Martinho, fizeram pinturas alusivas ao tema e criaram cartuchos para as castanhas utilizando materiais reciclados, promovendo a consciência ambiental e a criatividade, no âmbito do projeto Eco Escolas.

No átrio do Jardim de Infância, todos se reuniram ao redor da fogueira e viveram momentos de convívio.

Famalicão: EB de Oliveira S. Mateus celebrou o São Martinho

Tal como diz a lenda, a chuva deu tréguas no dia 11 de novembro e os alunos da Escola Básica de Oliveira São Mateus aproveitaram para comemorar o dia de S. Martinho, com a realização do tradicional magusto.

Nas salas de aula, ouviram a lenda, entoaram canções e decoraram cartuchos feitos à mão que transportaram as castanhas assadas, num momento de partilha.