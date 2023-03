Famalicão: Ecocentro móvel em Arnoso Santa Maria promove reciclagem e sustentabilidade

Famalicão: Sousa e Silva com bom desempenho do Rali de Gondomar

A dupla João Pedro Sousa e Tiago Silva conquistou o 2.° lugar no Grupo X2, depois de uma intensa luta com os vencedores; foi 5.ª no Start Norte e 6.ª no Campeonato Promo de Ralis Norte. Excelentes resultados em Gondomar, contando que tiveram que enfrentar chuva intensa que afetou a super especial noturna e levou a alguns erros que comprometeram a classificação final.

Melhorando o desempenho a cada km percorrido, a dupla de Vila Nova de Famalicão conseguiu ganhar ritmo e velocidade em todos os troços. Apesar de ter superado os objetivos que estabeleceu para este rali, a equipa do Renault Clio RS ficou com a sensação de que poderia ter alcançado um resultado ainda melhor.

«Estamos muito felizes com o resultado alcançado no Rali de Gondomar 2023. Foi um rali desafiador, mas a nossa equipa esteve à altura do desafio. Queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores e à nossa equipa pelo seu apoio incansável, sem os quais este resultado não seria possível», referiu João Pedro Sousa.

A equipa está agora ansiosa pelo próximo desafio, o Rali de Famalicão, onde esperam continuar a sua trajetória de sucesso, com o apoio dos seus parceiros.