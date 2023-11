Famalicão: Ecocentro Móvel está em Pedome

A magia do Natal está a chegar a Famalicão e a cidade assume-se, novamente, como “O Lugar do Natal”.

As iluminações decorativas já estão a ser colocadas por toda a cidade, nas ruas e árvores, bem como as principais vias de entrada no centro urbano já ostentam pendões com a imagem deste ano.

A programação deste “Lugar do Natal”, dinamizada pela Câmara Municipal e pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão, será apresentada oportunamente.