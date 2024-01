Famalicão: Ecocentro Móvel está em Telhado

O primeiro grande concerto no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril decorre na noite do dia 27 de janeiro, às 21h30, na Casa das Artes. Trata-se da estreia de Lá No Xepangara – A Cultura Africana em José Afonso, uma criação da Portugal Music 360, em parceria com o espaço cultural famalicense e o Teatro Narciso Ferreira, de Riba de Ave.

Lá No Xepangara é a homenagem lusófona a José Afonso e reúne Manuel de Oliveira, Selma Uamusse, Karyna Gomes, Edu Mundo e Fred Martins. Depois de se estrear em Vila Nova de Famalicão, o espetáculo vai percorrer o país ao som da música e da palavra de José Afonso.

O projeto pretende refletir a forte presença da cultura africana na vida e obra do autor e sobre o seu papel na luta pela descolonização, democratização e pelo desenvolvimento da sociedade e cultura lusófonas. A partir da obra de José Afonso, como exemplo da ação da arte e da cultura na revolução portuguesa, o projeto pretende a aproximação da comunidade lusófona e dos jovens a uma personalidade incontornável na luta pela democracia.

O coletivo conta ainda com Pedro Oliveira na percussão, João Frade no acordeão, Albano Fonseca no baixo e com a consultoria e mediação de Viriato Teles.

Este espetáculo inclui outras ações no Teatro Narciso Ferreira, designadamente duas masterclasses que promoverão a reflexão em torno da música africana e do trabalho de José Afonso, destinadas a escolas do 1º e 2º ciclos, no dia 25 de janeiro, e escolas de música, no dia 26 de janeiro. As ações realizam-se às 10h30.

A ação para escolas 1.º e 2.º ciclos irá promover uma reflexão aberta ao diálogo, discussão e partilha com alunos e professores, sobre a dualidade de sentidos em que desenvolveu a relação de José Afonso com o continente africano, e especificamente com Angola e Moçambique, de cuja descolonização também foi paladino. Esta ação é orientada por Manuel de Oliveira e Viriato Teles e contará com convidados do elenco artístico do Concerto “Lá no Xepangara”. A ação com estudantes do ensino de Música pretende facilitar uma compreensão da composição de José Afonso e a sua evolução..

O TNF é, ainda, palco, no dia 26 de janeiro, às 15h30, de um ensaio aberto à comunidade. De acesso livre à lotação da sala, os interessados devem comunicar a reserva de lugares para o e-mail: casadasartes@famalicao.pt