Famalicão: Ecocentro Móvel está estacionado junto ao edifício da Junta de Arnoso Santa Maria

Os campeonatos distritais de futebol aproximam-se das grandes decisões e há equipas famalicenses na luta pelos lugares de promoção e outras a tentarem a fuga à despromoção. Na pró nacional da AF Braga, com sete jornadas para disputar, Maria da Fonte (55) e Joane (53) estão separados por dois pontos, sendo que a formação joanense tem, em atraso, 10 minutos para jogar da partida com o Forjães, que vencia por 1-3. Recorde-se que aos oitenta minutos desse jogo, disputado em fevereiro passado, o árbitro do encontro entendeu, contra a opinião das duas equipas, dar por terminada a partida, alegando falta de condições de segurança.

O Conselho de Disciplina da AF Braga decidiu que devem ser jogados os minutos em falta, aplicou multa de 100 euros para o Forjães, duplicando para o Joane. Às duas equipas foi, também, aplicado um jogo de interdição e o pagamento das custas do processo.

Quem espreita um deslize do Maria da Fonte e do Joane é a Oliveirense. A equipa de Oliveira Santa Maria segue na terceira posição, com 49 pontos, mas com o Prado, no quarto lugar, a apenas dois pontos da formação treinada por Nélson Silva.

Deste modo, cada jornada é fulcral para os lugares cimeiros. No próximo fim de semana joga-se a jornada 28. Todas as partidas são às 16 horas e a primeira formação a jogar é o Ninense (11.º, 37 pontos) que visita o Selho (13.º, 33 pontos). No domingo, o Joane recebe o Ronfe, um dos aflitos, com 29 pontos, e a Oliveirense, também a jogar em casa, defronta o Cabreiros (6.º, 42 pontos). O Bairro que luta para fugir à despromoção (16.º, 24 pontos) recebe outro aflito, o Berço, com menos um ponto.

Na divisão de honra, jornada 25, o S. Cosme também está na luta pela manutenção, sendo 13.º, com 27 pontos. No sábado, às 16 horas, joga em casa do S. Paio (4.º, 41 pontos).

Na 1.ª divisão, série D, faltam cinco jornadas para o final. O CD Lousado prossegue, confortável, no primeiro lugar, com 44 pontos, seguido do Figueiredo, Sequeirense e Guisande, todos com 39 pontos. A jornada deste fim de semana, a 22.ª, reserva, no domingo, um apelativo Figueiredo-Lousado. No mesmo dia, sempre às 16 horas, o Ruivanense recebe o Fradelos, enquanto que o Delães defronta o Gondifelos. A ADJ Mouquim joga em casa com o Guisande e o Operário com o Sequeirense. No sábado há dois jogos: Calendário-Celeirós B e São Cláudio-Louro.