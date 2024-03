Famalicão: Ecocentro Móvel está junto ao Centro Escolar de Antas

O município promove, no dia 13 de abril, a 13.ª Caminhada Concelhia. O início está agendado para as 14h30, com ponto de partida e chegada no adro da freguesia de Requião.

O percurso tem uma extensão de 15 quilómetros, um grau de dificuldade moderado, e percorre as freguesias de Requião, Vale S. Martinho, Cruz e Gavião.

Os participantes vão poder usufruir de momentos de convívio, de conhecimento do património e de aproveitamento da paisagem natural. Há pontos obrigatórios como o Vale do Pelhe e afluentes do Pele, a Igreja de Requião, a casa senhorial de Pidre (Requião), as Alminhas da Cruz (Requião), viela dos moinhos e alminhas da Ponte (Gavião), a Capela de Santo António e cruzeiro (Cruz), a Igreja de S. Martinho do Vale, entre outros.

A inscrição na caminhada é gratuita e pode ser efetuada em www.famalicaodesportivo.pt/_caminhada_concelhia.

