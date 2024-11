Famalicão: Ecocentro móvel está na freguesia de Oliveira S. Mateus

A Concelhia do Partido Socialista realizou, esta terça-feira, no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, a gala dos «50 anos de Abril, 50 anos de militância». Para além de «celebrar os valores de Abril», o PS homenageou quem tem 25 anos ou meio século de militância.

João Soares foi o convidado especial desta gala. O histórico socialista felicitou o partido pelo evento, «que engrandece a democracia e a história» do PS. Referiu-se, depois, a Mário Soares e Maria Barroso, expressando o seu profundo agradecimento pela homenagem prestada. Relembrou, também, a importância da defesa dos valores de Abril e finalizou a intervenção com um olhar local, considerando que há «em Eduardo Oliveira e no PS de Famalicão um querer muito forte, um enorme dinamismo, tendo em vista a vitória em 2025. O querer vencer esta Câmara, com a determinação que pude constatar, só pode conduzir ao sucesso», referiu.

Coube à autarca da vila, Cláudia Araújo, abrir a cerimónia. Para além das boas-vindas, pediu um minuto de silêncio pelos militantes falecidos este ano. A autarca foi, depois, elogiada por Eduardo Oliveira. O líder da Concelhia apontou-a «como uma lutadora» e responsável «por um novo ciclo» em Riba de Ave. A vitória em 2021 «tem um grande significado e alcance para o PS famalicense e é a evidência clara que as lideranças fazem a diferença, assim como o trabalho de equipa», referiu Eduardo Oliveira. Já sobre a gala, enfatizou que «estamos a valorizar e a reconhecer homens e mulher responsáveis pela revolução e pela conquista da liberdade de todos».

Na sessão também marcou presença Victor Hugo Salgado. O presidente da Federação de Braga do Partido Socialista e presidente da Câmara de Vizela felicitou o PS Famalicão «pela qualidade da iniciativa e pela forte adesão de militantes e cidadãos. Quando venho a Vila Nova de Famalicão a um evento sei que conto com o melhor. Já não me surpreende esta excelente organização», referindo-se «ao extraordinário congresso» realizado em Ribeirão. Disse, ainda, sentir «uma extraordinária dinâmica de vitória em Vila Nova de Famalicão, pois é visível o trabalho desenvolvido pela Concelhia, pelo Eduardo Oliveira e pela sua equipa».

Para além dos discursos, a sessão contou com a atuação da Tuna Sénior de Riba de Ave que interpretou músicas de Abril. Os homenageados deixaram breves testemunhos da sua militância e da sua adesão aos valores socialistas.