Famalicão: Ecocentro Móvel está na vila de Riba de Ave

A Associação Teatro Construção (ATC) realiza, no dia 2 de dezembro, sábado, entre as 14h30 e as 19 horas, no auditório da ATC, um evento sobre “Como alavancar o seu Bem-estar” – dinamizado por Alda Correia e com a participação de especialistas em diversas áreas. Além da partilha de conhecimentos, serão abordas estratégias para uma melhor bem-estar.

Para tal, serão abordadas temáticas como o sono, alimentação, cuidados com o corpo, exercício físico, autoconhecimento, saúde mental, gestão das emoções e as equipas de apoio, nomeadamente o impacto de cada uma delas no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida e nos nossos resultados.

Esta ação tem, também, um caráter solidário, uma vez que os donativos angariados serão para ajudar crianças e famílias do IPO do Porto.

Informações e inscrições pelo contacto telefónico para o 910600440, ou www.facebook.com/aldadcorreia, www.instagram.com/aldadcorreia